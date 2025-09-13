«Бастионы» с Земли Франца Иосифа нанесли удар «Ониксами» по условному противнику

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комплексы «Бастион» с побережья архипелага Земля Франца Иосифа нанесли удар ракетами «Оникс» по имитирующей группировку условного противника цели на удалении свыше 200 км в рамках учений «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты береговых ракетных комплексов „Бастион“ из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, нанесли ракетный удар крылатыми ракетами „Оникс“ по морской цели, имитирующей корабельную группировку условного противника, в рамках совместного стратегического учения „Запад-2025“, — сказали в ведомстве.

Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили стрельбы «в рамках отработки мероприятий по защите островной зоны и морского побережья Российской Федерации в Арктике», отметили там. «После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК „Бастион“ выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами „Оникс“ по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет», — уточнили в ведомстве.