0
0
42
НОВОСТИ

«Бастионы» с Земли Франца Иосифа нанесли удар «Ониксами» по условному противнику

09:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комплексы «Бастион» с побережья архипелага Земля Франца Иосифа нанесли удар ракетами «Оникс» по имитирующей группировку условного противника цели на удалении свыше 200 км в рамках учений «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты береговых ракетных комплексов „Бастион“ из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, нанесли ракетный удар крылатыми ракетами „Оникс“ по морской цели, имитирующей корабельную группировку условного противника, в рамках совместного стратегического учения „Запад-2025“, — сказали в ведомстве.

Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили стрельбы «в рамках отработки мероприятий по защите островной зоны и морского побережья Российской Федерации в Арктике», отметили там. «После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК „Бастион“ выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами „Оникс“ по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет», — уточнили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 13.09.2025
ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении граждан РФ — Politico
0
120
08:50 13.09.2025
С космодрома Плесецк выполнен успешный пуск «Союза-2.1б» в интересах МО РФ
0
145
08:40 13.09.2025
Каждый новый месяц боевых действий лишь повышает цену урегулирования для Украины — Небензя
0
162
08:30 13.09.2025
Над регионами РФ за ночь сбиты 42 украинских БПЛА
0
156
20:30 12.09.2025
США планирует призвать G7 разработать механизм изъятия активов РФ - СМИ
0
876
19:35 12.09.2025
Большинство французов выступают за квоты на прием мигрантов - СМИ
0
781
18:55 12.09.2025
В Подмосковье обьяыили оранжевый уровень опасности из-за заморозков ночью
0
863
18:11 12.09.2025
Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности с «кражей аккаунта» в «Госуслугах»
0
874
17:40 12.09.2025
Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка
0
870
17:12 12.09.2025
Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп
0
993

Возврат к списку