«Бастионы» с Земли Франца Иосифа нанесли удар «Ониксами» по условному противнику
09:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комплексы «Бастион» с побережья архипелага Земля Франца Иосифа нанесли удар ракетами «Оникс» по имитирующей группировку условного противника цели на удалении свыше 200 км в рамках учений «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчеты береговых ракетных комплексов „Бастион“ из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, нанесли ракетный удар крылатыми ракетами „Оникс“ по морской цели, имитирующей корабельную группировку условного противника, в рамках совместного стратегического учения „Запад-2025“, — сказали в ведомстве.
Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили стрельбы «в рамках отработки мероприятий по защите островной зоны и морского побережья Российской Федерации в Арктике», отметили там. «После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК „Бастион“ выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами „Оникс“ по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет», — уточнили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:00 13.09.2025
- ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении граждан РФ — Politico
- 08:50 13.09.2025
- С космодрома Плесецк выполнен успешный пуск «Союза-2.1б» в интересах МО РФ
- 08:40 13.09.2025
- Каждый новый месяц боевых действий лишь повышает цену урегулирования для Украины — Небензя
- 08:30 13.09.2025
- Над регионами РФ за ночь сбиты 42 украинских БПЛА
- 20:30 12.09.2025
- США планирует призвать G7 разработать механизм изъятия активов РФ - СМИ
- 19:35 12.09.2025
- Большинство французов выступают за квоты на прием мигрантов - СМИ
- 18:55 12.09.2025
- В Подмосковье обьяыили оранжевый уровень опасности из-за заморозков ночью
- 18:11 12.09.2025
- Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности с «кражей аккаунта» в «Госуслугах»
- 17:40 12.09.2025
- Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка
- 17:12 12.09.2025
- Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать