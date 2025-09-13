0
НОВОСТИ

Аргентина пригрозила принятием мер против добычи нефти у Фолклендов

10:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Аргентины осудили израильскую компанию Navitas Petroleum («Навитас петролеум») за подготовку к разработке нефтегазовых месторождений у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов и пригрозили принятием мер для защиты интересов страны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел южноамериканской республики.

«МИД вновь заявляет о своем решительном неприятии незаконной деятельности компании Navitas Petroleum на Мальвинских островах. Она незаконно работает на территории Аргентины, не имея разрешений на разведку и добычу углеводородов от компетентных органов Аргентины», — говорится в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что не признает компетенцию каких-либо иных органов, кроме аргентинских, в вопросе разрешений на осуществление деятельности, связанной с добычей углеводородов в районе спорных островов. «В связи с этим и в полном соответствии с международным правом Аргентина оставляет за собой право принять все дополнительные меры, которые сочтет необходимыми, для защиты своих суверенных прав и интересов», — заявил МИД.

Заявление было опубликовано в связи с тем, что Navitas Petroleum провела оценку экологического и социально-экономического воздействия и объявила о сборе средств на разработку месторождения. Компания уже находится под санкциями в Аргентине с апреля 2022 года.

