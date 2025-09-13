ВСУ потеряли за сутки около 1 465 военнослужащих на всех направлениях СВО
11:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения ВСУ потеряли на всех направлениях СВО за сутки около 1 465 военнослужащих. Это следует из заявлений начальников пресс-центров группировок войск.
Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев, в течение суток противник потерял до 255 военнослужащих. Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин уточнил, что в зоне группировки ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих. По данным начальника пресс-центра группировки «Запад» Леонида Шарова, потери войск ВСУ составили до 230 военнослужащих. В зоне «Днепра», по данным начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна, потери противника составили свыше 60 военнослужащих.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук отметил, что потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих. Как рассказал начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, ранеными и убитыми противник потерял более 240 военнослужащих.
НОВОСТИ
- 10:30 13.09.2025
- Онищенко поддерживает идею повысить возраст молодежи до 40-45 лет
- 10:00 13.09.2025
- Аргентина пригрозила принятием мер против добычи нефти у Фолклендов
- 09:30 13.09.2025
- «Бастионы» с Земли Франца Иосифа нанесли удар «Ониксами» по условному противнику
- 09:00 13.09.2025
- ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении граждан РФ — Politico
- 08:50 13.09.2025
- С космодрома Плесецк выполнен успешный пуск «Союза-2.1б» в интересах МО РФ
- 08:40 13.09.2025
- Каждый новый месяц боевых действий лишь повышает цену урегулирования для Украины — Небензя
- 08:30 13.09.2025
- Над регионами РФ за ночь сбиты 42 украинских БПЛА
- 20:30 12.09.2025
- США планирует призвать G7 разработать механизм изъятия активов РФ - СМИ
- 19:35 12.09.2025
- Большинство французов выступают за квоты на прием мигрантов - СМИ
- 18:55 12.09.2025
- В Подмосковье обьяыили оранжевый уровень опасности из-за заморозков ночью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать