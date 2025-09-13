11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ВСУ потеряли на всех направлениях СВО за сутки около 1 465 военнослужащих. Это следует из заявлений начальников пресс-центров группировок войск.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев, в течение суток противник потерял до 255 военнослужащих. Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин уточнил, что в зоне группировки ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих. По данным начальника пресс-центра группировки «Запад» Леонида Шарова, потери войск ВСУ составили до 230 военнослужащих. В зоне «Днепра», по данным начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна, потери противника составили свыше 60 военнослужащих.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук отметил, что потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих. Как рассказал начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, ранеными и убитыми противник потерял более 240 военнослужащих.