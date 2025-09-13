0
НОВОСТИ

На Украине внесли в базу «Миротворца» трехлетнего ребенка из РФ

12:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехлетний ребенок из России попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные ребенка, родившегося в апреле 2022 года, внесены в базу 13 сентября за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины.

В субботу по этим же «обвинениям» в базу внесли еще пятерых детей в возрасте 5, 9, 10, 12 и 16 лет.

Ранее в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей.

На «Миротворце» не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 4 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». В свою очередь Савенкова отметила, что «публикация личных данных детей на подобных сайтах — нарушение прав ребенка».

