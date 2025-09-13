0
0
177
НОВОСТИ

Экс-лидера основанной Саакашвили партии обвинили в призывах к свержению власти

13:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему председателю оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Левану Хабеишвили обвинение в публичных призывах к свержению власти. Об этом заявил на брифинге прокурор Бека Квициани.

«На основании полученных доказательств Левану Хабеишвили также предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, что означает публичные призывы к свержению государственной власти. Обвиняемый с июня 2025 года в телеэфирах и с помощью социальных сетей систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и говорил о конкретных дате и месте», — сказал прокурор.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 13.09.2025
Джеффри Сакс рассказал, что лидер Франции возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО
0
74
12:30 13.09.2025
Штурмовики ВС РФ находятся в Купянске, уверенно вытесняя ВСУ
0
237
12:00 13.09.2025
На Украине внесли в базу «Миротворца» трехлетнего ребенка из РФ
0
252
11:30 13.09.2025
Хуситы заявили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
0
317
11:00 13.09.2025
ВСУ потеряли за сутки около 1 465 военнослужащих на всех направлениях СВО
0
325
10:30 13.09.2025
Онищенко поддерживает идею повысить возраст молодежи до 40-45 лет
0
347
10:00 13.09.2025
Аргентина пригрозила принятием мер против добычи нефти у Фолклендов
0
392
09:30 13.09.2025
«Бастионы» с Земли Франца Иосифа нанесли удар «Ониксами» по условному противнику
0
425
09:00 13.09.2025
ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении граждан РФ — Politico
0
425
08:50 13.09.2025
С космодрома Плесецк выполнен успешный пуск «Союза-2.1б» в интересах МО РФ
0
411

Возврат к списку