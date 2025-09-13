Экс-лидера основанной Саакашвили партии обвинили в призывах к свержению власти
13:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему председателю оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Левану Хабеишвили обвинение в публичных призывах к свержению власти. Об этом заявил на брифинге прокурор Бека Квициани.
«На основании полученных доказательств Левану Хабеишвили также предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, что означает публичные призывы к свержению государственной власти. Обвиняемый с июня 2025 года в телеэфирах и с помощью социальных сетей систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и говорил о конкретных дате и месте», — сказал прокурор.
