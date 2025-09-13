0
0
161
НОВОСТИ

Зеленскому даны самые твердые гарантии безопасности для приезда в Москву — Мирошник

16:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимиру Зеленскому даны самые мощные гарантии со стороны президента РФ Владимира Путина в случае приезда в Москву. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломату был задан вопрос, о чем свидетельствует отказ Зеленского приехать в Москву. «О нежелании достигать договоренности. Зеленский не хочет мира. Зеленский может приводить любые рассчитанные на дешевый хайп предложения или заявления. То есть все в мире знают, что гарантии Путина — это, наверное, одни из самых мощных гарантий, которые существуют на этой планете, и Зеленскому тоже нет оснований этому не доверять», — сказал Мирошник.

