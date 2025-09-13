Британские лейбористы организовывают «операцию по спасению Стармера» — Bloomberg
18:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители находящейся у власти Лейбористской партии Великобритании готовят «план по спасению премьер-министра Кира Стармера» в связи с ухудшением рейтинга одобрения работы партии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, сейчас обстановка на Даунинг-стрит все больше напоминает ту, что была в период 14-летнего правления партии консерваторов. Помимо этого, президент США Дональд Трамп планирует посетить с государственным визитом Великобританию в «очень неудачное» для Стармера время.
«Если говорить о компетентности и серьезности управления страной, то рейтинги лейбористов могут быть сопоставимы с рейтингами консерваторов во время их нахождения у власти», — заявил агентству Киран Педли из исследовательской компании Ipsos.
Осложняющим фактором является внутриполитическая обстановка в стране, учитывая недавний уход в отставку вице-премьера и соратницы Стармера Анджелы Рэйнер, отмечает Bloomberg. Помимо этого, как утверждают источники, время правления лейбористов оказалось вопреки всему не менее беспокойным, чем у консерваторов. Некоторые члены Лейбористской партии уже открыто критикуют Стармера, говорится в публикации.
Перестановки в правительстве Великобритании произошли на фоне падения рейтинга одобрения Лейбористской партии с момента их прихода к власти. Согласно социологическому исследованию компании YouGov, 70% респондентов не одобряют работу кабмина и лишь 11% опрошенных довольны деятельностью властей.
НОВОСТИ
- 19:00 13.09.2025
- Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
- 18:30 13.09.2025
- Россия ведет праведную войну — Путин
- 17:00 13.09.2025
- Расселение мигрантов в бывших казармах Британии оказалось дороже, чем в отелях — The Times
- 16:00 13.09.2025
- Зеленскому даны самые твердые гарантии безопасности для приезда в Москву — Мирошник
- 15:00 13.09.2025
- ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
- 14:00 13.09.2025
- Джеффри Сакс рассказал, что лидер Франции возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО
- 13:00 13.09.2025
- Экс-лидера основанной Саакашвили партии обвинили в призывах к свержению власти
- 12:30 13.09.2025
- Штурмовики ВС РФ находятся в Купянске, уверенно вытесняя ВСУ
- 12:00 13.09.2025
- На Украине внесли в базу «Миротворца» трехлетнего ребенка из РФ
- 11:30 13.09.2025
- Хуситы заявили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать