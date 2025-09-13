0
0
166
НОВОСТИ

Аргентина может рассмотреть отправку военного контингента на Украину — посол

19:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Аргентины готовы рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину. Об этом сообщил изданию РБК посол южноамериканской страны Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», — сказал он.

Дипломат отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях ООН, и эту возможность также «можно обсудить в контексте нынешнего конфликта на Украине». «Я лично не обсуждал этот вопрос со своим правительством, но считаю, что в процесс урегулирования должна быть вовлечена ООН, в том числе в вопросе предоставления гарантий безопасности, которые ищет как Украина, так и Россия», — добавил Виейра.

По словам посла, президент республики Хавьер Милей хочет, чтобы в регионе был мир и чтобы противоречия разрешились без применения силы. «Как говорит президент [США Дональд] Трамп, бизнес может развиваться только в условиях мира. И именно поэтому мы в Аргентине хотим, чтобы [президент РФ Владимир] Путин и [Владимир] Зеленский пришли к взаимопониманию и устойчивому миру», — заключил дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 13.09.2025
Двое погибли, один пострадал в Орловской области при подрыве на ж/д путях
0
0
20:00 13.09.2025
Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА
0
98
19:00 13.09.2025
Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
0
194
18:30 13.09.2025
Россия ведет праведную войну — Путин
0
277
18:00 13.09.2025
Британские лейбористы организовывают «операцию по спасению Стармера» — Bloomberg
0
289
17:00 13.09.2025
Расселение мигрантов в бывших казармах Британии оказалось дороже, чем в отелях — The Times
0
340
16:00 13.09.2025
Зеленскому даны самые твердые гарантии безопасности для приезда в Москву — Мирошник
0
435
15:00 13.09.2025
ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
0
420
14:00 13.09.2025
Джеффри Сакс рассказал, что лидер Франции возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО
0
557
13:00 13.09.2025
Экс-лидера основанной Саакашвили партии обвинили в призывах к свержению власти
0
498

Возврат к списку