Аргентина может рассмотреть отправку военного контингента на Украину — посол
19:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Аргентины готовы рассмотреть вопрос отправки военного контингента на Украину. Об этом сообщил изданию РБК посол южноамериканской страны Энрике Игнасио Феррер Виейра.
«Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», — сказал он.
Дипломат отметил, что Аргентина неоднократно участвовала в миротворческих миссиях ООН, и эту возможность также «можно обсудить в контексте нынешнего конфликта на Украине». «Я лично не обсуждал этот вопрос со своим правительством, но считаю, что в процесс урегулирования должна быть вовлечена ООН, в том числе в вопросе предоставления гарантий безопасности, которые ищет как Украина, так и Россия», — добавил Виейра.
По словам посла, президент республики Хавьер Милей хочет, чтобы в регионе был мир и чтобы противоречия разрешились без применения силы. «Как говорит президент [США Дональд] Трамп, бизнес может развиваться только в условиях мира. И именно поэтому мы в Аргентине хотим, чтобы [президент РФ Владимир] Путин и [Владимир] Зеленский пришли к взаимопониманию и устойчивому миру», — заключил дипломат.
