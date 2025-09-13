Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за восемь часов перехватили и уничтожили над Крымом и Белгородской областью 38 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«13 сентября текущего года с 10:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Белгородской области и 7 — над территорией Республики Крым», — сказали там.