Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА
20:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за восемь часов перехватили и уничтожили над Крымом и Белгородской областью 38 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«13 сентября текущего года с 10:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Белгородской области и 7 — над территорией Республики Крым», — сказали там.
НОВОСТИ
- 20:30 13.09.2025
- Двое погибли, один пострадал в Орловской области при подрыве на ж/д путях
- 19:30 13.09.2025
- Аргентина может рассмотреть отправку военного контингента на Украину — посол
- 19:00 13.09.2025
- Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
- 18:30 13.09.2025
- Россия ведет праведную войну — Путин
- 18:00 13.09.2025
- Британские лейбористы организовывают «операцию по спасению Стармера» — Bloomberg
- 17:00 13.09.2025
- Расселение мигрантов в бывших казармах Британии оказалось дороже, чем в отелях — The Times
- 16:00 13.09.2025
- Зеленскому даны самые твердые гарантии безопасности для приезда в Москву — Мирошник
- 15:00 13.09.2025
- ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
- 14:00 13.09.2025
- Джеффри Сакс рассказал, что лидер Франции возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО
- 13:00 13.09.2025
- Экс-лидера основанной Саакашвили партии обвинили в призывах к свержению власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать