«Прогресс» с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром причалил к МКС
21:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32», запущенный с Байконура, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом» стартовала в 18:54 мск 11 сентября с площадки № 31 (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур. Полет корабля до станции занял порядка 50 часов.
«Прогресс» доставил к орбитальной лаборатории более 2,5 тонны грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» № 7 и уникальную установку для синтеза полупроводниковых материалов в космосе.
Новости
- 20:30 13.09.2025
- Двое погибли, один пострадал в Орловской области при подрыве на ж/д путях
- 20:00 13.09.2025
- Над Крымом и Белгородской областью сбиты 38 украинских БПЛА
- 19:30 13.09.2025
- Аргентина может рассмотреть отправку военного контингента на Украину — посол
- 19:00 13.09.2025
- Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
- 18:30 13.09.2025
- Россия ведет праведную войну — Путин
- 18:00 13.09.2025
- Британские лейбористы организовывают «операцию по спасению Стармера» — Bloomberg
- 17:00 13.09.2025
- Расселение мигрантов в бывших казармах Британии оказалось дороже, чем в отелях — The Times
- 16:00 13.09.2025
- Зеленскому даны самые твердые гарантии безопасности для приезда в Москву — Мирошник
- 15:00 13.09.2025
- ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
- 14:00 13.09.2025
- Джеффри Сакс рассказал, что лидер Франции возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать