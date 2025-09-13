0
0
152
НОВОСТИ

«Прогресс» с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром причалил к МКС

21:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32», запущенный с Байконура, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом» стартовала в 18:54 мск 11 сентября с площадки № 31 (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур. Полет корабля до станции занял порядка 50 часов.

«Прогресс» доставил к орбитальной лаборатории более 2,5 тонны грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» № 7 и уникальную установку для синтеза полупроводниковых материалов в космосе.

