Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

17:02 13.09.2025

С Днем города москвичей поздравил президент России Владимир Путин. «От всей души желаю жителям столицы больших достижений и побед, здоровья, оптимизма, - заявил в глава РФ во время торжественного мероприятия в честь 878-летия Москвы в концертном зале «Зарядье». - А мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и его творческой целеустремленной команде желаю ставить новые задачи, добиваться еще более амбициозных целей на благо Москвы и нашей Родины».

Напомним, в Москве 878-летие отмечают с большим размахом. По всей столице проходят концерты, фестивали, шоу и экскурсии. Участвовать в большинстве событий Дня города можно бесплатно. Расписание праздничных мероприятий зармещено на странице проекта «Лето в Москве».

