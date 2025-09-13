Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
17:02 13.09.2025
С Днем города москвичей поздравил президент России Владимир Путин. «От всей души желаю жителям столицы больших достижений и побед, здоровья, оптимизма, - заявил в глава РФ во время торжественного мероприятия в честь 878-летия Москвы в концертном зале «Зарядье». - А мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и его творческой целеустремленной команде желаю ставить новые задачи, добиваться еще более амбициозных целей на благо Москвы и нашей Родины».
Напомним, в Москве 878-летие отмечают с большим размахом. По всей столице проходят концерты, фестивали, шоу и экскурсии. Участвовать в большинстве событий Дня города можно бесплатно. Расписание праздничных мероприятий зармещено на странице проекта «Лето в Москве».
