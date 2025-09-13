Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира

23:11

В Москве в День города был открыт новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира. ДГКБ святого Владимира была основана в 1876 году и сейчас это один из крупнейших многопрофильных детских стационаров Москвы. В нем оказывают специализированную помощь по 15 профилям. Среди них уникальные для московского здравоохранения направления, такие как гравитационная хирургия крови, челюстно-лицевая и торакальная хирургия, детская урология-андрология.

Новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы действует по адресу улица Матросская Тишина, д. 12А. Его общая площадь составила более 57 тыс. кв. м. Новый шестиэтажный комплекс построен с применением энергоэффективных технологий. Одной из главных особенностей объекта стали три стеклянных атриума высотой более 30 м, которые создают светлое и открытое пространство.

В комплексе установлено новейшие диагностическое оборудование, которое дает возможность проводить весь спектр исследований. Также в ДГКБ есть все, что нужно для комфортного совместного пребывания в стационаре ребенка-пациента и сопровождающего его взрослого. На крыше здания создана вертолетная площадка, которая позволит принимать экстренных пациентов.