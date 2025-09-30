0
Провокация Киева может быть связана с имитацией атаки на инфраструктуру Польши — СВР РФ

12:05 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срежиссированная операция Киева может быть сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы усилить общественный резонанс. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Как отметили в СВР, после провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии Киев прорабатывает очередную провокацию.

«Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс», — отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

