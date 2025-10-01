Власти Эстонии начнут с 1 октября продавать брошенные у границы с РФ машины
10:05 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Департамент транспорта Эстонии начнет с 1 октября проводить эвакуацию машин, оставленных более чем на 72 часа на стоянке у КПП «Койдула» возле границы с Россией, а затем продавать их на аукционе. Об этом сообщила газета Postimees.
Для организации эвакуационных мероприятий ведомство подписало договор с предприятием Svenai, которое будет вывозить автомобили на платную парковку, располагающуюся в 44 км от границы. Если владелец захочет забрать транспортное средство, потребуется оплатить расходы на перемещение и хранение. В случае неявки автомобиль будет выставлен на публичные торги.
Все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами в 2023 году.
