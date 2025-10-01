Цена газа в Европе за девять месяцев выросла почти на четверть, до $443 за 1 тыс. куб. м
10:20 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена газа в Европе по итогам девяти месяцев выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около $443 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Росту стоимости способствовали возросший отбор в отопительный сезон и необходимость раннего начала заполнения хранилищ к зиме за счет рекордного импорта СПГ.
Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего составила $509 за 1 тыс. куб. м, в II квартале — $420, в III квартале — $399. В целом за период января — сентября котировки увеличились на 24% к аналогичному периоду прошлого года — до $443.
