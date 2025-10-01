Павел Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году
10:32 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману о том, что несколько лет назад его пытались отравить.
Инцидент произошел весной 2018 года. Как рассказал Дуров, в тот период команда мессенджера работала над привлечением средств для блокчейн-платформы TON, а власти нескольких стран пытались заблокировать Telegram.
«Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что-то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати (а жил я один), мне стало очень плохо», — поделился Дуров.
По его словам, в тот момент он почувствовал острую боль, и его тело начало отказывать: «Сначала зрение и слух. Потом стало трудно дышать. И все это сопровождалось очень острой болью. <…> Думал, это конец».
На следующий день Дуров очнулся на полу и не мог встать из-за слабости. «Я потом две недели ходить не мог. Я сидел дома и решил не рассказывать своей команде, ведь не хотел их волновать. Но было тяжело», — признался он.
НОВОСТИ
- 11:32 01.10.2025
- Семья из пяти человек погибла в результате наводнения в Одессе
- 11:20 01.10.2025
- Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже
- 11:05 01.10.2025
- Цены на золото обновили рекорд на фоне шатдауна в США
- 11:00 01.10.2025
- Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР
- 10:52 01.10.2025
- Каждый второй российский технопредприниматель вдохновляется успешными кейсами внутри страны
- 10:50 01.10.2025
- Летний сезон проекта «Мой спортивный район» собрал рекордные 148 000 участников
- 10:20 01.10.2025
- Цена газа в Европе за девять месяцев выросла почти на четверть, до $443 за 1 тыс. куб. м
- 10:05 01.10.2025
- Власти Эстонии начнут с 1 октября продавать брошенные у границы с РФ машины
- 10:00 01.10.2025
- РФ в 2024 году оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США — Минэнерго США
- 09:32 01.10.2025
- Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать