Павел Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману о том, что несколько лет назад его пытались отравить.

Инцидент произошел весной 2018 года. Как рассказал Дуров, в тот период команда мессенджера работала над привлечением средств для блокчейн-платформы TON, а власти нескольких стран пытались заблокировать Telegram.

«Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что-то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати (а жил я один), мне стало очень плохо», — поделился Дуров.

По его словам, в тот момент он почувствовал острую боль, и его тело начало отказывать: «Сначала зрение и слух. Потом стало трудно дышать. И все это сопровождалось очень острой болью. <…> Думал, это конец».

На следующий день Дуров очнулся на полу и не мог встать из-за слабости. «Я потом две недели ходить не мог. Я сидел дома и решил не рассказывать своей команде, ведь не хотел их волновать. Но было тяжело», — признался он.