0
0
107
НОВОСТИ

Летний сезон проекта «Мой спортивный район» собрал рекордные 148 000 участников

10:50 01.10.2025

Летний сезон проекта «Мой спортивный район» в Москве завершился, при этом был поставлен рекорд по количеству его участников. Спортом на 139 площадках проекта занимались 148 тыс. горожан.

Занятия проходили в 11 округах Москвы, состоялось 13 тыс. тренировок по 15 видам спорта, ими руководили 300 профессиональных тренеров.

Причем, этим летом москвичи смогли посещать тренировки по катанию на коньках, которые раньше проводились только зимой.

Бесплатные тренировки проекта будут продолжаться: 1 октября начался его осенний сезон. Для участия в занятиях нужно зарегистрироваться и выбрать наиболее удобную площадку на сайте мойспортрайон.рф.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 01.10.2025
Семья из пяти человек погибла в результате наводнения в Одессе
0
107
11:20 01.10.2025
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже
0
118
11:05 01.10.2025
Цены на золото обновили рекорд на фоне шатдауна в США
0
153
11:00 01.10.2025
Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР
0
154
10:52 01.10.2025
Каждый второй российский технопредприниматель вдохновляется успешными кейсами внутри страны
0
158
10:32 01.10.2025
Павел Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году
0
207
10:20 01.10.2025
Цена газа в Европе за девять месяцев выросла почти на четверть, до $443 за 1 тыс. куб. м
0
219
10:05 01.10.2025
Власти Эстонии начнут с 1 октября продавать брошенные у границы с РФ машины
0
251
10:00 01.10.2025
РФ в 2024 году оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США — Минэнерго США
0
245
09:32 01.10.2025
Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области
0
286

Возврат к списку