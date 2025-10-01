Летний сезон проекта «Мой спортивный район» собрал рекордные 148 000 участников
10:50 01.10.2025
Летний сезон проекта «Мой спортивный район» в Москве завершился, при этом был поставлен рекорд по количеству его участников. Спортом на 139 площадках проекта занимались 148 тыс. горожан.
Занятия проходили в 11 округах Москвы, состоялось 13 тыс. тренировок по 15 видам спорта, ими руководили 300 профессиональных тренеров.
Причем, этим летом москвичи смогли посещать тренировки по катанию на коньках, которые раньше проводились только зимой.
Бесплатные тренировки проекта будут продолжаться: 1 октября начался его осенний сезон. Для участия в занятиях нужно зарегистрироваться и выбрать наиболее удобную площадку на сайте мойспортрайон.рф.
