Каждый второй российский технопредприниматель вдохновляется успешными кейсами внутри страны

10:52 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские технологические предприниматели вдохновляют россиян вдвое чаще, чем иностранные. Таковы итоги исследования, которое платформа SberUnity, Московский инновационный кластер и медиахолдинг Rambler&Co провели в преддверии Moscow Startup Summit. В опросе приняли участие 92,5 тыс. интернет-пользователей.

Так, 15% респондентов рассказали, что сами занимаются технологическим предпринимательством. А каждый пятый (20%) признался, что у него есть в качестве ориентира предприниматель, на которого он стремится равняться. Примечательно, что почти половину (49%) опрошенных вдохновляют российские предприниматели. Зарубежные — только каждого четвёртого (24%). Ещё 27% черпают вдохновение и у отечественных, и у иностранных основателей бизнеса.

Больше всего в своих кумирах молодёжь ценит стратегическое мышление — его назвали 16% опрошенных. Умение брать на себя ответственность заняло второе место (13%), честность и способность выстраивать сильную команду разделили третью позицию (по 12%).

Истории успеха предпринимателей находят свою аудиторию в разных каналах. Традиционные медиа остаются главным источником (38%). Соцсети и телеграм-каналы генерируют 21% вовлечения, а сарафанное радио — общение с друзьями, коллегами и родственниками — даёт ещё 20%. Книги, подкасты, конференции и выступления вместе набирают 21%.

Влияние ролевых моделей успешных технологических предпринимателей проявляется по-разному. Для 39% их истории — просто источник вдохновения, прямого влияния нет. 33% респондентов признают, что пример кумира помогает им не сдаваться в трудные минуты. Ещё 23% это помогает учиться на чужих ошибках.

Технологическое предпринимательство привлекает людей возможностью создавать совершенно новые продукты и сервисы (26%). На втором месте — желание обрести свободу и независимость (25%). Мечта воплотить свои идеи в жизнь мотивирует 24% опрошенных.

Отвечая на финальный вопрос о финансовых ожиданиях от бизнеса, большинство интернет-пользователей (60%) решили не ограничивать свои аппетиты конкретными цифрами. Те, кто определился с желаемым размером заработка, называли планку в 1 млн (19%) и 500 тыс. (12%).

Moscow Startup Summit пройдет 1-2 октября на территории умного города СберСити. Мероприятие объединит инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС. Организаторы саммита — правительство Москвы и Сбер.

