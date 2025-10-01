Каждый второй российский технопредприниматель вдохновляется успешными кейсами внутри страны
10:52 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские технологические предприниматели вдохновляют россиян вдвое чаще, чем иностранные. Таковы итоги исследования, которое платформа SberUnity, Московский инновационный кластер и медиахолдинг Rambler&Co провели в преддверии Moscow Startup Summit. В опросе приняли участие 92,5 тыс. интернет-пользователей.
Так, 15% респондентов рассказали, что сами занимаются технологическим предпринимательством. А каждый пятый (20%) признался, что у него есть в качестве ориентира предприниматель, на которого он стремится равняться. Примечательно, что почти половину (49%) опрошенных вдохновляют российские предприниматели. Зарубежные — только каждого четвёртого (24%). Ещё 27% черпают вдохновение и у отечественных, и у иностранных основателей бизнеса.
Больше всего в своих кумирах молодёжь ценит стратегическое мышление — его назвали 16% опрошенных. Умение брать на себя ответственность заняло второе место (13%), честность и способность выстраивать сильную команду разделили третью позицию (по 12%).
Истории успеха предпринимателей находят свою аудиторию в разных каналах. Традиционные медиа остаются главным источником (38%). Соцсети и телеграм-каналы генерируют 21% вовлечения, а сарафанное радио — общение с друзьями, коллегами и родственниками — даёт ещё 20%. Книги, подкасты, конференции и выступления вместе набирают 21%.
Влияние ролевых моделей успешных технологических предпринимателей проявляется по-разному. Для 39% их истории — просто источник вдохновения, прямого влияния нет. 33% респондентов признают, что пример кумира помогает им не сдаваться в трудные минуты. Ещё 23% это помогает учиться на чужих ошибках.
Технологическое предпринимательство привлекает людей возможностью создавать совершенно новые продукты и сервисы (26%). На втором месте — желание обрести свободу и независимость (25%). Мечта воплотить свои идеи в жизнь мотивирует 24% опрошенных.
Отвечая на финальный вопрос о финансовых ожиданиях от бизнеса, большинство интернет-пользователей (60%) решили не ограничивать свои аппетиты конкретными цифрами. Те, кто определился с желаемым размером заработка, называли планку в 1 млн (19%) и 500 тыс. (12%).
Moscow Startup Summit пройдет 1-2 октября на территории умного города СберСити. Мероприятие объединит инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС. Организаторы саммита — правительство Москвы и Сбер.
НОВОСТИ
- 11:32 01.10.2025
- Семья из пяти человек погибла в результате наводнения в Одессе
- 11:20 01.10.2025
- Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже
- 11:05 01.10.2025
- Цены на золото обновили рекорд на фоне шатдауна в США
- 11:00 01.10.2025
- Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР
- 10:50 01.10.2025
- Летний сезон проекта «Мой спортивный район» собрал рекордные 148 000 участников
- 10:32 01.10.2025
- Павел Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году
- 10:20 01.10.2025
- Цена газа в Европе за девять месяцев выросла почти на четверть, до $443 за 1 тыс. куб. м
- 10:05 01.10.2025
- Власти Эстонии начнут с 1 октября продавать брошенные у границы с РФ машины
- 10:00 01.10.2025
- РФ в 2024 году оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США — Минэнерго США
- 09:32 01.10.2025
- Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать