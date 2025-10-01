0
Цены на золото обновили рекорд на фоне шатдауна в США

11:05 01.10.2025 Источник: Интерфакс

Цены на золото растут утром в среду и обновляют исторические максимумы из-за приостановки работы правительства США.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе торгов увеличились на 0,5% - до $3891,4 за унцию. По итогам сентября драгметалл прибавил в цене примерно 10%, с начала года - 47%, показывая лучшую динамику с 1979 года.

Американский Сенат накануне не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование работы правительства, в связи с чем наступил шатдаун.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования, сообщили американские СМИ. Это первый шатдаун с 2019 года.

Из-за шатдауна может быть отложена запланированная на пятницу публикация данных по занятости - ключевого отчета о состоянии американской экономики. Это оказывает давление на доллар, что повышает спрос на золото среди держателей других валют.

