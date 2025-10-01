Цены на золото обновили рекорд на фоне шатдауна в США
11:05 01.10.2025 Источник: Интерфакс
Цены на золото растут утром в среду и обновляют исторические максимумы из-за приостановки работы правительства США.
Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе торгов увеличились на 0,5% - до $3891,4 за унцию. По итогам сентября драгметалл прибавил в цене примерно 10%, с начала года - 47%, показывая лучшую динамику с 1979 года.
Американский Сенат накануне не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование работы правительства, в связи с чем наступил шатдаун.
Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования, сообщили американские СМИ. Это первый шатдаун с 2019 года.
Из-за шатдауна может быть отложена запланированная на пятницу публикация данных по занятости - ключевого отчета о состоянии американской экономики. Это оказывает давление на доллар, что повышает спрос на золото среди держателей других валют.
НОВОСТИ
- 11:32 01.10.2025
- Семья из пяти человек погибла в результате наводнения в Одессе
- 11:20 01.10.2025
- Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже
- 11:00 01.10.2025
- Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР
- 10:52 01.10.2025
- Каждый второй российский технопредприниматель вдохновляется успешными кейсами внутри страны
- 10:50 01.10.2025
- Летний сезон проекта «Мой спортивный район» собрал рекордные 148 000 участников
- 10:32 01.10.2025
- Павел Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году
- 10:20 01.10.2025
- Цена газа в Европе за девять месяцев выросла почти на четверть, до $443 за 1 тыс. куб. м
- 10:05 01.10.2025
- Власти Эстонии начнут с 1 октября продавать брошенные у границы с РФ машины
- 10:00 01.10.2025
- РФ в 2024 году оставалась крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США — Минэнерго США
- 09:32 01.10.2025
- Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать