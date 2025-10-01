0
НОВОСТИ

Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР

11:00 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 76-летием образования республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики», — указано в поздравлении.

