Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР
11:00 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 76-летием образования республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики», — указано в поздравлении.
