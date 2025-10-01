Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Ford Transit в Воронеже, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, авария произошла 30 сентября в 13:30 у дома № 39/5 по улице Волгоградской. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на стоящий автомобиль Ford Transit.

«В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров автобуса в возрасте 12, 18, 20, 31, 35 и 68 лет получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.