Глава Евросовета назвал невыносимыми действия Нетаньяху в Газе

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан «невыносимы».

«Гуманитарная ситуация в Газе непозволительна», — сказал глава Евросовета в интервью испанской газете El País. В этой связи он добавил, что ЕС поддерживает усилия, способствующие урегулированию конфликта. «Израильский и палестинский народы заслуживают жить вместе в мире, без насилия и терроризма, — добавил он. — Путь труден, но теперь появилась конкретная надежда на мир».

«То, что делает Нетаньяху с Газой и Западным берегом, невыносимо», — подчеркнул Кошта.