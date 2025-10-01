Суд заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к 7 годам колонии
12:20 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд постановил признать Быкова виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом администрировать страницы в сети на срок 4 года», — огласила судья.
