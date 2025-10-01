Украина не сможет использовать «Томагавки» против России — СМИ
12:32 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не сможет использовать против России крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), поставки которых Киев запросил у Вашингтона. С такой оценкой выступила во вторник обозреватель портала Responsible Statecraft Дженнифер Каванах.
«Ракеты Tomahawk могут быть запущены тремя способами: с эсминца с управляемыми ракетами, с подводных лодок класса Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с использованием новой наземной системы Typhon. Украина не обладает ни одной из этих возможностей и имеет практически нулевые шансы на их приобретение в ближайшей или среднесрочной перспективе», — отметила Каванах.
Обозреватель также подчеркивает, что Tomahawk — это довольно дорогой и уникальный боеприпас и США не поделятся этими ракетами с Украиной в количестве, достаточном для достижения стратегического эффекта, даже если она обойдет проблему невозможности их запуска.
