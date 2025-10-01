0
НОВОСТИ

В Польше открыли тренировочный лагерь для украинских военных — Минобороны

13:00 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тренировочный лагерь для украинских военных Camp Jomsborg открылся на территории учебно-тренировочного центра сухопутных войск ВС Польши в городе Нова-Демба в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке страны.

В церемонии открытия лагеря приняли участие министры обороны Польши, Норвегии (по ее инициативе был построен лагерь) и Эстонии Владислав Косиняк-Камыш, Торе Сандвик и Ханно Певкур. По словам Косиняк-Камыша, в лагере могут проходить обучение около 1 200 военных одновременно.

По данным Минобороны республики, с 2022 года в Польше были обучены более 32 тыс. украинских военных.

