Заявления Киева, будто РФ «бомбит» ЗАЭС, глупы, это российская станция — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми утверждения Владимира Зеленского, будто РФ наносит ущерб Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атомная станция — российская, и атакует ее как раз-таки Украина.

«Всем хорошо известно, что станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима, — указал он. — По меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую сама же и контролирует».

«Это российская станция, она под нашим контролем, и поэтому российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции», — добавил представитель Кремля.