«Искандер-М» уничтожил грузовики ВСУ, перевозившие сотню дронов дальнего действия

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» поразил в районе Лавы (к востоку от Чернигова) место подготовки к запуску беспилотников и грузовые автомобили, перевозившие дроны дальнего действия. Как сообщили в Минобороны РФ, были уничтожены 20 фур и 100 беспилотников типа «Лютый».

«Точным ударом ОТРК „Искандер-М“ цель поражена. Уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа „Лютый“), 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур. В результате удара возникло объемное возгорание, что привело к детонации БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары по грузовикам были продолжены, при помощи беспилотников «Герань-2» были поражены еще 5 грузовых автомобилей с дронами ВСУ.