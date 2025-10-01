«Искандер-М» уничтожил грузовики ВСУ, перевозившие сотню дронов дальнего действия
14:00 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» поразил в районе Лавы (к востоку от Чернигова) место подготовки к запуску беспилотников и грузовые автомобили, перевозившие дроны дальнего действия. Как сообщили в Минобороны РФ, были уничтожены 20 фур и 100 беспилотников типа «Лютый».
«Точным ударом ОТРК „Искандер-М“ цель поражена. Уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа „Лютый“), 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур. В результате удара возникло объемное возгорание, что привело к детонации БПЛА», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары по грузовикам были продолжены, при помощи беспилотников «Герань-2» были поражены еще 5 грузовых автомобилей с дронами ВСУ.
НОВОСТИ
- 15:09 01.10.2025
- Новый маршрут для автотуристов проложили по Алтайскому краю
- 15:00 01.10.2025
- Глава Генштаба ВСУ заявил о сложной обстановке на фронте
- 14:32 01.10.2025
- В Кремле назвали глупыми заявления Уоллеса с призывом «задушить Крым»
- 14:25 01.10.2025
- Более 9 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь в рамках проекта «Время добра»
- 14:12 01.10.2025
- США перестали определять рост экономики мира — Дмитриев
- 13:32 01.10.2025
- Песков назвал воровством планы передать Киеву 2 млрд евро замороженных активов РФ
- 13:20 01.10.2025
- Заявления Киева, будто РФ «бомбит» ЗАЭС, глупы, это российская станция — Песков
- 13:05 01.10.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих — МО РФ
- 13:00 01.10.2025
- В Польше открыли тренировочный лагерь для украинских военных — Минобороны
- 12:32 01.10.2025
- Украина не сможет использовать «Томагавки» против России — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать