США перестали определять рост экономики мира — Дмитриев
14:12 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США перестали определять рост глобальной экономики, негативные комментарии руководства страны в адрес Индии и Китая лишь ослабляют позиции страны, заявил журналистам представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и Китай. Негативные комментария [США], которые были против Индии и Китая, только ослабляют позицию США», — сказал Дмитриев.
