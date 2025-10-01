0
США перестали определять рост экономики мира — Дмитриев

14:12 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США перестали определять рост глобальной экономики, негативные комментарии руководства страны в адрес Индии и Китая лишь ослабляют позиции страны, заявил журналистам представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и Китай. Негативные комментария [США], которые были против Индии и Китая, только ослабляют позицию США», — сказал Дмитриев.

