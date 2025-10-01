В Кремле назвали глупыми заявления Уоллеса с призывом «задушить Крым»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не считает нужным комментировать заявления бывших западных чиновников в адрес России, в том числе призывы экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары Крыму, чтобы сделать его «непригодным для жизни». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем нужным их комментировать», — подчеркнул он.