Глава Генштаба ВСУ заявил о сложной обстановке на фронте
15:00 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстановка для украинской армии на линии фронта остается сложной. Об этом сообщил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.
«По состоянию на сегодняшний день обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. Противник продолжает активно штурмовать позиции наших войск на главных направлениях», — сказал он в интервью агентству Укринформ.
Гнатов добавил, что интенсивность столкновений составляет 160-190 в сутки, а наиболее напряженная обстановка отмечается в контролируемых Киевом районах ДНР.
НОВОСТИ
- 15:09 01.10.2025
- Новый маршрут для автотуристов проложили по Алтайскому краю
- 14:32 01.10.2025
- В Кремле назвали глупыми заявления Уоллеса с призывом «задушить Крым»
- 14:25 01.10.2025
- Более 9 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь в рамках проекта «Время добра»
- 14:12 01.10.2025
- США перестали определять рост экономики мира — Дмитриев
- 14:00 01.10.2025
- «Искандер-М» уничтожил грузовики ВСУ, перевозившие сотню дронов дальнего действия
- 13:32 01.10.2025
- Песков назвал воровством планы передать Киеву 2 млрд евро замороженных активов РФ
- 13:20 01.10.2025
- Заявления Киева, будто РФ «бомбит» ЗАЭС, глупы, это российская станция — Песков
- 13:05 01.10.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих — МО РФ
- 13:00 01.10.2025
- В Польше открыли тренировочный лагерь для украинских военных — Минобороны
- 12:32 01.10.2025
- Украина не сможет использовать «Томагавки» против России — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать