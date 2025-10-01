Глава Генштаба ВСУ заявил о сложной обстановке на фронте

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка для украинской армии на линии фронта остается сложной. Об этом сообщил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

«По состоянию на сегодняшний день обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. Противник продолжает активно штурмовать позиции наших войск на главных направлениях», — сказал он в интервью агентству Укринформ.

Гнатов добавил, что интенсивность столкновений составляет 160-190 в сутки, а наиболее напряженная обстановка отмечается в контролируемых Киевом районах ДНР.