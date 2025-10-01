0
НОВОСТИ

Более 9 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь в рамках проекта «Время добра»

14:25 01.10.2025

Московские волонтеры привезли более 9 тонн гуманитарной помощи жителям социальных учреждений Мариуполя в рамках проекта «Время добра». Всего же за время действия проекта в Донецкую народную республику из мегаполиса доставили более 168 тонн посылок.

«Каждая коробка с предметами первой необходимости соединяет жителей города и новых регионов невидимыми и крепкими нитями дружбы, поддержки и заботы», – отмечает председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ волонтеры доставили продукты питания, средства личной гигиены, товары для детей и канцелярские принадлежности к учебному году, гигиенические изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

Посылки собирали в штабах «Москва помогает», а также в «Домиках добра», открытых на фестивальных площадках в рамках проекта «Лето в Москве». В грузе также находились товары для детей, доставленные отделом по делам молодежи Московской (городской) епархии в рамках акции «Соберем ребенка в школу». В сборе гуманитарной помощи участвовали столичные вузы, в том числе Российский экономический университет имени Плеханова, Государственный университет по землеустройству, Московский авиационный институт, Московский государственный лингвистический университет, Российский государственный университет имени Косыгина, Российский биотехнологический университет, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Институт международных экономических связей и другие учебные учреждения.

НОВОСТИ

15:09 01.10.2025
Новый маршрут для автотуристов проложили по Алтайскому краю
0
2
15:00 01.10.2025
Глава Генштаба ВСУ заявил о сложной обстановке на фронте
0
44
14:32 01.10.2025
В Кремле назвали глупыми заявления Уоллеса с призывом «задушить Крым»
0
124
14:12 01.10.2025
США перестали определять рост экономики мира — Дмитриев
0
158
14:00 01.10.2025
«Искандер-М» уничтожил грузовики ВСУ, перевозившие сотню дронов дальнего действия
0
176
13:32 01.10.2025
Песков назвал воровством планы передать Киеву 2 млрд евро замороженных активов РФ
0
203
13:20 01.10.2025
Заявления Киева, будто РФ «бомбит» ЗАЭС, глупы, это российская станция — Песков
0
208
13:05 01.10.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих — МО РФ
0
217
13:00 01.10.2025
В Польше открыли тренировочный лагерь для украинских военных — Минобороны
0
215
12:32 01.10.2025
Украина не сможет использовать «Томагавки» против России — СМИ
0
333

