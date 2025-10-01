Более 9 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь в рамках проекта «Время добра»

14:25

Московские волонтеры привезли более 9 тонн гуманитарной помощи жителям социальных учреждений Мариуполя в рамках проекта «Время добра». Всего же за время действия проекта в Донецкую народную республику из мегаполиса доставили более 168 тонн посылок.

«Каждая коробка с предметами первой необходимости соединяет жителей города и новых регионов невидимыми и крепкими нитями дружбы, поддержки и заботы», – отмечает председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ волонтеры доставили продукты питания, средства личной гигиены, товары для детей и канцелярские принадлежности к учебному году, гигиенические изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

Посылки собирали в штабах «Москва помогает», а также в «Домиках добра», открытых на фестивальных площадках в рамках проекта «Лето в Москве». В грузе также находились товары для детей, доставленные отделом по делам молодежи Московской (городской) епархии в рамках акции «Соберем ребенка в школу». В сборе гуманитарной помощи участвовали столичные вузы, в том числе Российский экономический университет имени Плеханова, Государственный университет по землеустройству, Московский авиационный институт, Московский государственный лингвистический университет, Российский государственный университет имени Косыгина, Российский биотехнологический университет, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Институт международных экономических связей и другие учебные учреждения.