Членство Украины в ЕС сейчас будет означать войну в Европе — Орбан
15:32 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против членства Украины в ЕС, подчеркнув, что это будет означать войну в Европе.
«Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», — сказал он по прибытии на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.
