Новый маршрут для автотуристов проложили по Алтайскому краю

15:09 01.10.2025

Автопутешественники теперь могут воспользоваться новым туристическим маршрутом «Здравствуй, Алтай!», который был разработан компанией «Роснефть» и Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Протяженность кольцевого маршрута - 720 км, он стартует в Барнауле. В региональном центре можно увидеть архитектурные памятники разных эпох, например, интересные заводские постройки, купеческие особняки и храмы XIX-XX веков. Любителям природы будет интересен барнаульский ленточный бор, самый большой по протяженности в Западной Сибири, а также прогулка вдоль реки Обь.

В ходе поездки предлагается посетить село Косиха, родину Роберта Рождественского, где в 2012 году был открыт мемориальный музей поэта. Также путешественникам предлагают посетить и музей Германа Титова, второго и самого молодого космонавта в истории, совершившего космический полет.

Затем на маршруте расположен город Бийск, где работает музей Чуйского тракта. Там можно увидеть геологические, палеонтологические, зоологические и ботанические коллекции. В историческом центре Бийска сохранена старинная купеческая застройка, среди интересных зданий - торговые пассажи купцов Второва и Фирсова, принадлежавших к богатейшим династиям XIX-XX веков. На маршруте встретится и мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина. Его поклонников приглашают посетить писателя и кинорежиссера, увидеть дом, где он провел детство.

Путешественники смогут увидеть великолепные природные красоты Алтая, например, живописные виды с горы Пикет, берега реки Катунь, комплекс Тавдинских пещер, скалы протянулись почти на 5 км. Туристам предлагают посетить парк Николая Рериха, который считал Алтай местом силы, а также историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», где воссоздают сибирский быт XIX века.

Финальной точкой может стать музей «Горная аптека» в историческом здании Барнаула, где еще в XVIII-XIX продавали лекарства и снадобья из алтайских трав. Путешественников ждут необычные экспонаты, исторические экспозиции, театрализованные экскурсии, а также магазин натуральных продуктов, сделанных на Алтае. Маршрут «Здравствуй, Алтай!» проложен с учетом расположения заправок «Роснефти», что сделает автопутешествие комфортным и безопасным.

