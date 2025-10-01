Причастному к убийствам людей в Одессе Парубию посмертно присвоено звание Героя Украины

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно экс-спикеру Верховной рады Андрею Парубию, причастному к убийствам на «майдане» и сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе.

Как сообщил Зеленский в телеграм-канале, соответствующий указ он подписал сегодня.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. С февраля по август 2014 года он занимал должность секретаря Совбеза Украины, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на «майдане». Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.