Нынешний блэкаут на ЗАЭС стал самым продолжительным за 3 года — станция
16:12 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запорожская АЭС преодолела планку самого длительного периода без внешнего энергоснабжения за три года. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Да, преодолели», — ответила она на вопрос ТАСС о том, преодолела ли станция планку по длительности пребывания без внешнего питания.
