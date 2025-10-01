0
Нынешний блэкаут на ЗАЭС стал самым продолжительным за 3 года — станция

16:12 01.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС преодолела планку самого длительного периода без внешнего энергоснабжения за три года. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Да, преодолели», — ответила она на вопрос ТАСС о том, преодолела ли станция планку по длительности пребывания без внешнего питания.

