Годовая инфляция в РФ по итогам сентября составляет около 8% — Новак

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти фиксируют снижение темпов роста инфляции, в сентябре годовой рост цен составил около 8%. Об этом заявил журналистам на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сегодня мы наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. Проводимая Центральным банком и правительством политика направлена на снижение инфляционных процессов, на принятие дезинфляционных мер, она приносит свои результаты. По результатам сентября год к году уровень инфляции примерно составляет 8%», — сказал он, уточнив, что до конца года инфляция опустится до 6-7%.

Согласно данным Росстата, с начала сентября потребительские цены в РФ выросли на 0,21%, с начала года — на 4,16%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 22 сентября 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,14%.