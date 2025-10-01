Сбер: Мы создаем среду, в которой каждый молодой человек может запустить технологический проект
18:04 01.10.2025
Сбер создаёт среду, в которой каждый молодой человек может запустить собственный технологический проект. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на Moscow Startup Summit.
«Каждый молодой человек — неважно, сколько ему лет, где он живёт и какой у него старт, — может запустить собственный технологический проект, если у него есть доступ к возможностям, среде и поддержке, – сказал он. – Сбер создаёт эту среду, закладывая фундамент для того, чтобы увидеть зрелые, устойчивые технологические бизнесы к 2035–2040 году».
Сбер развивает масштабную системную инфраструктуру для подростков, которые видят себя технологическими предпринимателями и хотят развивать предпринимательское мышление — школьный и студенческий акселераторы, которые работают круглый год и охватывают всю страну, а также совместные образовательные программы с вузами.
Через программы Сбера уже прошло более 200 тысяч человек из всех 89 регионов России и ещё 24 стран, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. С 2021-го было создано свыше 4,7 тысячи бизнес-проектов, сотня лучших выпускников запустила собственные компании, которые суммарно привлекли более 768 млн рублей инвестиций и реализовали более 110 пилотов с корпорациями.
Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит в столице 1–2 октября в СберСити. Организаторы — правительство Москвы и Сбер. Это событие объединяет инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.
