Эксперты из РФ и других стран поделились на Moscow Startup Summit опытом поддержки стартапов

19:20

На международном саммите Moscow Startup Summit прошла сессия «Поддержка и развитие технологического бизнеса в странах БРИКС и ШОС: баланс интересов бизнеса и государства».

Алексей Парабучев, генеральный директор Фонда «Московский инновационный кластер», рассказал, что в столице России делают упор на создание условий для технологических предпринимателей. Это касается и крупного бизнеса, и стартапов. В Москве развёрнута масштабная сеть площадок для пилотного тестирования инноваций. Это объекты инфраструктуры, охватывающие все сферы жизни москвичей: транспорт, логистика, здравоохранение, ЖКХ и другие. Городские и коммерческие компании готовы брать на тестирование новые технологии, что позволяет сокращать скорость их выведения на рынок в 3-3,5 раза. Спикер подчеркнул, что умный город СберСити в Рублёво-Архангельском также является эффективной площадкой тестирования, где активно внедряют лучшие инновационные решения.

Бангани Мпангаласан, генеральный директор The Innovation Hub, сообщил, что стартапам в ЮАР на ранних стадиях предоставляют налоговые льготы, помогают с регистрацией, обеспечивают инкубатор для развития и помогают выйти на рентабельность. Технохаб, который представляет спикер, занимает 60 гектаров, и сотрудничает со многими странами мира, в том числе с Россией. Важно обеспечить стартапам «мягкую посадку», чтобы они могли выйти не только на внутренний, но мировой рынок.

Кирилл Залесский, министр Министерства связи и информатизации Республики Беларусь также подчеркнул важность выхода технологических компаний на рынок других стран. По словам спикера, в таких небольших государствах, как Беларусь, стартапу сложно «взлететь». А вот через такие интеграционные структуры как БРИКС, ШОС и при участии государства — это вполне возможно. Спикер также отметил, что главная роль государства — не менять правила игры и не мешать бизнесу. Предпринимателям для успешного старта нужны не налоговые льготы, а гарантия, что государство не изменит планы ещё долгие годы.

В дискуссии принял участие ещё один представитель Беларуси — Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий. По словам спикера, Парк всегда работал с самыми смелыми и амбициозными. Начинали сотрудничать с 10 компаниями, а сейчас их больше 1000. Они дают 3% ВВП страны и 20% экспорта услуг. А сейчас Парк занял проактивную позицию: находят талантливых молодых ребят в школах и вузах и поддерживают их начинания.

Дамирбек Бикулов, заместитель директора Национального агентства по инвестициям при президенте Киргизии, поделился опытом поддержки технологического предпринимательства. Киргизия планирует сделать технопрорыв, опираясь на открытость технологиям, интеграции с другими странами, безопасность и создание возможностей для предпринимателей. В стране понимают, что ИИ — это не просто инструмент, а основа будущей государственности. Здесь строят вычислительные центры и создают Al-платформы. За 9 месяцев рост экономики Киргизии составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И произошёл он в том числе благодаря поддержке технобизнеса.

Халил Сулейман Халилу, заместитель главы Национального агентства по науке и инженерной инфраструктуре Нигерии (NASENI), подчеркнул, что его страна является крупнейшая экономикой Африки и одной из наиболее динамично развивающихся. По словам спикера, поддерживать технопредпринимателей необходимо прежде всего в тех сферах, которые требуются потребителю. Это и продовольственная безопасность, и энергетика, и банковские технологии. Например, банковские приложения широко используются, их можно выводить на рынки других стран Африки, но для этого нужна инфраструктура.

Манприт Сингх, президент Индийской палаты международного бизнеса, рассказал, что компании палаты присутствуют уже в 42 странах. В том числе в России. Индия — это огромный рынок и страна с миллионами стартапов. Но не все они выходят на уровень коммерциализации и становятся гигантами. Это надо понимать и государству, и самим предпринимателям. И иметь реалистичные желания. По мнению спикера, помочь вывести хорошую идею на рынок поможет экосистема. Когда тысяча стратапов находится централизованно и когда известно, что и как они делают. Тогда можно давать им налоговые льготы, предоставлять период созревания и помогать расти пусть не до гиганта, а до крепко стоящего бизнеса.

Модерировала дискуссию ведущая РБК Алевтина Пенкальская.

1 и 2 октября в умном городе СберСити проходит международный саммит по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. В деловой программе свыше 60 сессий и выступления более 150 экспертов из России и других стран. Завершится саммит вручением технологической премии правительства Москвы и Сбера Startup Summit Awards. На конкурс поступило более 1,7 тысячи заявок из 79 регионов страны. 2 октября наградят победителей в 17 номинациях — от стартапов и инвесторов до корпораций, вузов и медиа.