Москва и Сбер объединяют усилия для поддержки молодежи

21:17 01.10.2025

На площадке международного саммита Moscow Startup Summit Сбер и Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет планы по совместной реализации проектов, направленных на поддержку молодежи, развитие технологий и повышение качества жизни в столице.

Стороны договорились о сотрудничестве в следующем:

Образовательные программы: эксперты Сбера поделятся с молодыми москвичами знаниями в области финансовой грамотности, развития и активного использования искусственного интеллекта.

Профориентация и карьерные треки: организация стажировок и трудоустройства талантливых молодых людей в Сбере и компаниях-партнерах.

Молодежная СберКарта в дизайне «Молодёжь Москвы»: современный платежный инструмент для молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет, дизайн разработан специально для жителей столицы. Она сочетает в себе все преимущества банковской карты, а также привилегии от города и партнеров.

«Сбер активно поддерживает инициативы правительства Москвы по развитию городской инфраструктуры для молодежи, – отметил Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка. – Наша совместная Молодежная карта — это не просто пластик, а своего рода пропуск в мир возможностей столицы и Сбера: от скидок на занятия спортом и образовательные курсы до выгодных условий в кафе и магазинах. Уверен, что наше сотрудничество сделает Москву еще более современным и комфортным мегаполисом».

«Наше партнерство нацелено на то, чтобы молодые люди имели все возможности для самореализации в столице, – сказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. – Мы создаем комплексную систему поддержки для нового поколения москвичей. От финансовой грамотности и карьерных треков до уникального платежного инструмента — все это практические меры, которые станут для молодых горожан удобным и выгодным проводником в мир городской культуры, образования и спорта».

