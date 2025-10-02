За ночь над регионами РФ уничтожили 85 украинских БПЛА
09:00 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 85 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 38 — над территорией Воронежской области, 13 — над территорией Республики Крым, 11 — над территорией Белгородской области, десять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Волгоградской области, и два — над территорией Пензенской области», — говорится в сообщении.
