Взяв Вербовое, армия РФ начала бои за соседнюю запорожскую Новогригоровку — Марочко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, освободив Вербовое Днепропетровской области, начали бои за взятие соседней Новогригоровки Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас, по моей информации, идет активное освобождение Новогригоровки, которая находится южнее Вербового», — сказал он.