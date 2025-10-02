0
Ракеты Tomahawk легко сбиваются новыми системами ПВО/ПРО — эксперт в США о поставках Киеву

09:32 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская крылатая ракета Tomahawk легко сбивается современными эффективными системами ПВО/ПРО, однако серьезную опасность представляет возможность ее применения с ядерной боевой частью. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон, комментируя перспективы передачи Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву.

«Это во многом буря в стакане воды. За исключением одного весьма опасного аспекта ныне очень старой системы Tomahawk. Конечно, сильно модернизированной, но все равно старой. Эти ракеты медленные и легко сбиваются любой страной, обладающей нормальными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал военный аналитик и политолог. «Однако опасный аспект заключается в том, что эти ракеты способны нести ядерную боевую часть», — подчеркнул он.

При этом Уилкерсон подтвердил, что технически Украине понадобилась бы поддержка американской стороны для применения ракет Tomahawk. «И да, чтобы задействовать весь потенциал крылатой ракеты, потребовалась бы помощь Соединенных Штатов», — заявил он.

«Когда я занимался в 1980-е годы военным планированием в Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США, эта система была новой, и мы были единственными, кто запрашивал ее в модификации D, то есть в ядерном оснащении. Глава нашего командования считал, и верно, что внимание СССР на Камчатке или в районе Охотского моря можно было привлечь только при помощи ядерной ракеты. Конвенциональная же боевая часть чрезвычайно мала, ее применение эффективно только против небольших и точечных целей», — добавил специалист.

