Искусственный интеллект помогает делать обучение мотивирующим и интерактивным

09:01 02.10.2025

В преддверии Дня учителя прошла третья всероссийская онлайн-конференция «Фоксфорда» «Как учить детей будущего». Сбер выступил партнером мероприятия.

Конференцию открыл онлайн-лекторий СберУм, в котором приглашённые эксперты обсудили возможности использования ИИ в ежедневной работе преподавателя. Спикеры единодушно подчеркнули: главная задача ИИ в сфере образования — освободить от рутины, помочь в подготовке материалов и дать учителям еще больше возможностей для развития творческого и педагогического потенциала.

Как отметила Елена Казакова, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор Института педагогики СПбГУ, искусственный интеллект позволяет увеличивать вовлеченность и креативность. Он берёт на себя рутину и высвобождает время для по-настоящему творческой работы педагога — взаимодействия с детьми.

Эксперт в образовании Дмитрий Нестеренко убеждён, что массовое проникновение ИИ позволит изобрести совершенно новые типы заданий, на которые нельзя будет сгенерировать ответы.

Развивая тему технологий, которые помогают учителям, Артём Соловейчик, директор центра индустрии образования Сбербанка, подчеркнул, что один из главных вызовов в этой области – необходимость создания избыточного контента.

«Даже в самой простой схеме учителю приходится готовить не одну, а как минимум три – а лучше больше – версии одного и того же урока, – отметил Артём Соловейчик. – ИИ позволяет эффективно решать эту задачу для педагогов, которые стремятся к максимальной вариативности учебных траекторий. Благодаря этому мы получаем много преимуществ, в том числе: осознанность, развитие навыков принятия решений, пространство для свободного выбора, повышение вовлеченности и многое другое».

Академический директор Фоксфорда Дмитрий Аббакумов отметил, что только учитель может выявлять закономерности в обучении, прогнозировать успеваемость и адаптировать курсы под потребности учеников, а цифровые технологии помогают ему.

«Учитель и методист остаются в центре процесса, а ИИ лишь помогает им принимать более точные и своевременные решения, – сказал Дмитрий Аббакумов. – Мы в Фоксфорде верим в баланс между возможностями технологий и опытом человека».

Что касается интерактива и вовлечения, педагоги на конференции показали, как это работает на практике. Так, учитель географии в Фоксфорде Василий Горбунов рассказал, что нейросети помогают педагогам мотивировать учеников в уроки — например, можно создавать анимированные иллюстрации или проекты вместе с ИИ. «Это повышает интерес к учёбе и формирует критическое мышление: школьники учатся не только решать задачу, но и анализировать работу нейросетей», — отметил педагог.

В завершение спикеры обсудили возможности применения ИИ в образовательном процессе. По их словам, масштабных лонгитюдных исследований в этой области пока не существует – технология массово применяется всего несколько лет. Однако ситуационные данные уже есть. По словам Елены Казаковой, использование ИИ повышает мотивацию детей в образовательном процессе, увеличивает навык самостоятельного целеполагания и умение оценивать свои успехи. По данным, которые привела эксперт, 60% учителей уже применяют ИИ в своей работе.

