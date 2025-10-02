0
Предстоящая зима в РФ будет холоднее предыдущей — Гидрометцентр

10:00 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущий зимний сезон на большей части страны будет значительно холоднее предыдущего. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — говорится в вероятностном прогнозе температуры в России на отопительный период (октябрь — март) в 2025–2026 гг.

Также уточняется, что ниже, чем в ноябре 2024 года средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. А февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

Однако в марте на большей части РФ среднемесячная температура будет выше нормы. Температура около нормы предполагается на юге ЕТР, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе, за исключением запада Якутии.

