Саммит ЕС в Дании зашел в тупик — Politico

10:05 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неформальный саммит Евросоюза, который прошел в среду в датском Копенгагене, зашел в тупик на фоне инцидентов с БПЛА, боевыми самолетами и гибридными атаками. Такое мнение высказали обозреватели европейского издания Politico, ссылаясь на источники.

По их информации, главы европейских государств много говорили и вместо запланированных двух часов потратили на обсуждение обороны ЕС в два раза больше времени. Однако по итогам «существенного было мало», при этом большинство ключевых вопросов остались без ответа, указывает Politico.

Неформальный саммит Европейского союза прошел 1 октября в Копенгагене.

