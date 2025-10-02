Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции — экс-премьер

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия заняла первое место по депопуляции в мире среди государств, население которых превышает 1 млн человек. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат.

«Последний отчет Всемирного банка подтвердил: Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции среди государств среднего и крупного масштаба. Это самый большой и сложный кризис, с которым сталкивается Республика Молдова, и он должен стать абсолютным приоритетом любой программы правления страной. Необходимы срочные последовательные и эффективные меры для остановки исхода населения», — написал в своем телеграм-канале Филат, который дал старт политической карьере президента Майи Санду, а теперь жестко критикует за провалы в управлении страной.

Филат отметил, что из-за кризиса экономики страна наращивает экспорт граждан вместо продукции. Он подчеркнул, что из-за неэффективной политики кабинета министров численность населения страны за последний год сократилась на 2,8%, зафиксирована самая низкая рождаемость за последние два столетия, когда в стране родилось менее 23,6 тыс. новорожденных, а умерло 33,5 тыс. По словам экс-премьера, главной причиной демографической катастрофы стала эмиграция — ежегодно десятки тысяч граждан в поисках лучшей доли покидают страну, в первую очередь молодые и трудоспособные. По его словам, за последние пять лет Молдавия потеряла около 265 тысяч человек — население, сопоставимое с пятью крупнейшими городами страны.

Во времена СССР Молдавия лидировала среди союзных республик по темпам прироста населения, уступая лишь Таджикистану. За первые двадцать лет независимости численность населения республики уменьшилась с 4,4 млн до 3,5 млн человек и затем неуклонно снижалась. По данным переписи 2014 года, в Молдавии проживали уже 2,6 млн человек. В предвыборных программах практически все молдавские политики обещают решить вопрос демографии. По прогнозам Европейского статистического агентства, уже через 30-40 лет в Молдавии некому будет работать и содержать пенсионеров и детей.