Орбан обвинил Брюссель в намерении развязать войну из-за Украины

11:00 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в намерении развязать войну из-за Украины.

«Копенгаген, день второй. Ситуация серьезная. На столе лежат откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что Брюссель хочет начать войну», — написал Орбан на своей странице в соцсети X.

«Я буду твердо придерживаться позиции Венгрии, но этот саммит также доказывает, что ближайшие месяцы будут связаны с угрозой войны. Нам потребуется поддержка всего нашего политического сообщества и каждого венгра, стремящегося к миру», — подчеркнул Орбан.

