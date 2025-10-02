Украине не хватит денег на выплаты военным с 1 ноября — депутат

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина испытывает дефицит средств для выплаты военным, денег хватит до 1 ноября текущего года. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября. После 1 ноября (деньги в бюджете — прим. ТАСС) тоже есть, но недостаточно», — приводит ее слова РБК-Украина.

Ранее депутат украинского парламента Федор Вениславский заявил, что Киев просит западных союзников разрешить использование их финансовой помощи не только для экономики и социальной сферы, но и на военные потребности.

Как отмечалось во внесенной украинским правительством в Раду программе деятельности на 2025–2026 годы, Киев рассчитывает получить от западных стран еще $15 млрд на развитие ВПК в указанный период.