0
0
153
НОВОСТИ

Украине не хватит денег на выплаты военным с 1 ноября — депутат

11:20 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина испытывает дефицит средств для выплаты военным, денег хватит до 1 ноября текущего года. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября. После 1 ноября (деньги в бюджете — прим. ТАСС) тоже есть, но недостаточно», — приводит ее слова РБК-Украина.

Ранее депутат украинского парламента Федор Вениславский заявил, что Киев просит западных союзников разрешить использование их финансовой помощи не только для экономики и социальной сферы, но и на военные потребности.

Как отмечалось во внесенной украинским правительством в Раду программе деятельности на 2025–2026 годы, Киев рассчитывает получить от западных стран еще $15 млрд на развитие ВПК в указанный период.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 02.10.2025
РФ должным образом отреагирует в случае передачи Украине «Томагавков» — Песков
0
32
12:20 02.10.2025
«Коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих» — премьер Бельгии
0
67
12:05 02.10.2025
Война НАТО с Россией — последнее, чего хотели бы США, заявил чиновник Госдепартамента
0
104
12:00 02.10.2025
Недопустима ситуация, чтобы дети из семей мигрантов не ходили в школу — Фадеев
0
108
11:32 02.10.2025
Более 70 человек, вертолет и БПЛА задействованы в поисках семьи туристов под Красноярском
0
153
11:05 02.10.2025
МВД Франции задействует 76 тыс. силовиков для наблюдения за 250 протестами в четверг
0
188
11:00 02.10.2025
Орбан обвинил Брюссель в намерении развязать войну из-за Украины
0
202
10:32 02.10.2025
Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции — экс-премьер
0
228
10:20 02.10.2025
Власти РФ проконтролируют зачисление детей иностранцев в российские школы
0
214
10:05 02.10.2025
Саммит ЕС в Дании зашел в тупик — Politico
0
238

Возврат к списку