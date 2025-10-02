0
НОВОСТИ

Война НАТО с Россией — последнее, чего хотели бы США, заявил чиновник Госдепартамента

12:05 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотели бы не допустить втягивания НАТО в конфликт с Россией на фоне инцидентов с беспилотниками в ряде европейских стран и сообщений о якобы нарушениях воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепартамента США телеканалу Fox News.

«Последнее, что мы хотим, — втягивать НАТО в войну с Россией. <…> Бог знает, чем это закончится», — сказал он.

Собеседник канала добавил, что почти все конфликты начинаются с эскалации и желания одной из сторон ответить на нее, что приводит к «токсичной спирали».

