0
0
41
«Коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих» — премьер Бельгии

12:20 02.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Коалиция желающих» по Украине должна стать «коалицией платящих», тогда не нужно будет требовать экспроприации российских активов. Об этом заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит Европейского политического сообщества.

«Коалиция желающих должна превратиться в коалицию платящих», — заявил он. Он отметил, что если «все страны этой коалиции внесут свой вклад, то изъятия активов не потребуется». Де Вевер повторил, что Бельгия выступает против экcпроприации активов, поскольку она пока «не получила от стран ЕС необходимых гарантий» о разделении финансовых рисков, с которыми королевство неизбежно столкнется в случае присвоения замороженных на площадке Euroclear в бельгийской юрисдикции около 200 млрд евро суверенных активов РФ.

